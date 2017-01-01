Какие материалы по работе Правительства Москвы можно найти на вашем портале?
О работе Правительства Москвы вы можете узнать на нашем мини - сайт «Столичные власти».
Здесь представлена информация о членах Правительства Москвы – биография, обязанности,
фото-архив и публикации в СМИ; материалы о заседаниях Правительства Москвы размещены
в рубрике «Хроника», постановления и распоряжения Правительства Москвы - в рубрике
документы. Кроме того, на портале есть повестка дня очередного заседания Правительства
Москвы, структура Правительства и телефонный справочник.
Можно ли на вашем портале найти информацию о заседаниях Мосгордумы?
Информация о заседаниях Мосгордумы и комиссиях, созданных при Московской городской
Думе представлена на мини - сайте «Столичные власти». Здесь размещена повестка дня
очередного заседания Мосгордумы. Кроме того, на нашем портале представлены документы,
принятые Московской городской Думой. Материалы систематизированы как по годам, так
и по темам.
Какую информацию о Московской городской Думе можно найти на вашем портале?
В рубрике «Столичные власти» можно найти структуру Московской городской Думы, распределение
депутатов по комиссиям созданным в Московской городской Думе, а так же информацию
о заседаниях Мосгордумы и депутатских комиссий. В рубрике «документы» представлены
законы города Москвы и другие документы, принятые Московской городской Думой.
Я ищу Постановление Правительства Москвы по жилищной политике. В какой рубрике вашего
портала можно найти эти Постановления?
Проще всего Постановления Правительства Москвы можно найти на мини –сайте «Столичные
власти» в рубрике «Документы». Все Постановления Правительства распределены по темам.
Например, жилищная политика – в теме «Квартирный вопрос».
Нужно распоряжение Правительства Москвы о социальных выплатах инвалидам. Подскажите
– где искать?
Распоряжение Правительства Москвы вы найдете в разделе «Документы». Распоряжения
Правительства размещены в хронологической последовательности. Кроме того, есть распределение
по темам. Распоряжения Правительства, которые касаются льгот, находятся в теме «Социальная
политика». Если вас интересует конкретное Распоряжение, то вы можете найти его в
разделе «поиск».
Тексты каких принятых законов можно найти на вашем портале?
На нашем портале пользователи могут найти основные законы, принятые Мосгордумой,
и законы, приятные Государственной думой РФ. Законы легче всего найти на мини- сайте
«Столичные власти». Для удобства пользователей все законы расположены по хронологии
и распределены по темам. Наиболее важные и актуальные законы представлены в разделе
«Полезная информация». Если вы знаете точное название закона – воспользуйтесь разделом
«поиск»
Для чего на вашем портале создан раздел «полезная информация»?
Раздел «Полезная информация» - это справочная служба для пользователей. Здесь представлены
справочные телефоны экстренных служб и горячих линий, справочная информация о единицах
измерения, часовых поясах. Кроме того, для справки даны ссылки на сайты органов
власти, политических партий и выставлены наиболее важные документы – законы, кодексы,
постановления. Справочную информацию в разделе «поиск» ищите в рубрике «документы».
В России принято несколько кодексов. Можно ли найти их на вашем портале?
Кодексы РФ представлены в разделе «Полезная информация». Тексты кодексов выставлены
в полном объеме. Из новых документов – жилищный кодекс РФ. Кроме кодексов РФ есть
кодексы, принятые на территории Москвы. Эти кодексы можно найти в разделе «Документы»
мини – сайта «Столичные власти».
С какой целью создан раздел Обзор СМИ?
В разделе Обзор СМИ вы сможете познакомиться с наиболее интересными публикациями
федеральных, региональных и городских газет. Обзор СМИ - это оперативное обновление
материалов, которые для удобства пользователей распределены по рубрикам и темам.
Так в Обзоре СМИ даны публикации о Правительстве Москвы, Мосгордуме, соцопросы.
В Обзоре СМИ так же есть ссылки на интернет – версии газет и сайты информационных
агентств.
Ищу окружные и районные газеты, муниципальные и молодежные издания которые есть в
Москве. Есть ли на вашем портале какая - либо информация?
На нашем портале есть самая полная информация об окружных, районных, муниципальных
и молодежных газетах Москвы. Она размещена в одноименном разделе. Об окружных, районных,
муниципальных и молодежных изданиях представлена следующая информация: распределение
газет по округам районам, электронные и интернет версии газет, формат, тираж и периодичность
выхода окружных, районных муниципальных и молодежных газет.
Скажите, где можно найти информацию о льготах для разных категорий москвичей?
На нашем портале о льготах есть информация в темах: «Социальная политика», «Социальная
карта Москвича». Дополнительно: льготы по оплате жилья в теме «Реформа ЖКХ», льготы
для семей в теме «Семья» и т.п.
Скажите, в каком разделе можно получить информацию по выборам, с частности по предстоящим
выборам в МГД 2009 года?
На нашем портале создано несколько мини – сайтов по выборам разных лет. Специально
к выборам в МГД, которые пройдут осенью 2009 года, был создан новый мини – сайт
«Все на выборы в Мосгордуму». Посетители этого мини - сайта могу следить за подготовкой
к выборам, за этапами их проведения, узнать о кандидатах и партиях, которое примут
участие в выборах, на завершающем этапе - ознакомиться с результатами голосования.
Кроме того, на сайте представлено много полезной информации – новости, документы,
обзор СМИ.