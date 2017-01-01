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• Всеволод Мейерхольд (09.02.1874 -02.02.1
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Какие материалы по работе Правительства Москвы можно найти на вашем портале?
О работе Правительства Москвы вы можете узнать на нашем мини - сайт «Столичные власти». Здесь представлена информация о членах Правительства Москвы – биография, обязанности, фото-архив и публикации в СМИ; материалы о заседаниях Правительства Москвы размещены в рубрике «Хроника», постановления и распоряжения Правительства Москвы - в рубрике документы. Кроме того, на портале есть повестка дня очередного заседания Правительства Москвы, структура Правительства и телефонный справочник.

Можно ли на вашем портале найти информацию о заседаниях Мосгордумы?
Информация о заседаниях Мосгордумы и комиссиях, созданных при Московской городской Думе представлена на мини - сайте «Столичные власти». Здесь размещена повестка дня очередного заседания Мосгордумы. Кроме того, на нашем портале представлены документы, принятые Московской городской Думой. Материалы систематизированы как по годам, так и по темам.

Какую информацию о Московской городской Думе можно найти на вашем портале?
В рубрике «Столичные власти» можно найти структуру Московской городской Думы, распределение депутатов по комиссиям созданным в Московской городской Думе, а так же информацию о заседаниях Мосгордумы и депутатских комиссий. В рубрике «документы» представлены законы города Москвы и другие документы, принятые Московской городской Думой.

Я ищу Постановление Правительства Москвы по жилищной политике. В какой рубрике вашего портала можно найти эти Постановления?
Проще всего Постановления Правительства Москвы можно найти на мини –сайте «Столичные власти» в рубрике «Документы». Все Постановления Правительства распределены по темам. Например, жилищная политика – в теме «Квартирный вопрос».

Нужно распоряжение Правительства Москвы о социальных выплатах инвалидам. Подскажите – где искать?
Распоряжение Правительства Москвы вы найдете в разделе «Документы». Распоряжения Правительства размещены в хронологической последовательности. Кроме того, есть распределение по темам. Распоряжения Правительства, которые касаются льгот, находятся в теме «Социальная политика». Если вас интересует конкретное Распоряжение, то вы можете найти его в разделе «поиск».

Тексты каких принятых законов можно найти на вашем портале?
На нашем портале пользователи могут найти основные законы, принятые Мосгордумой, и законы, приятные Государственной думой РФ. Законы легче всего найти на мини- сайте «Столичные власти». Для удобства пользователей все законы расположены по хронологии и распределены по темам. Наиболее важные и актуальные законы представлены в разделе «Полезная информация». Если вы знаете точное название закона – воспользуйтесь разделом «поиск»

Для чего на вашем портале создан раздел «полезная информация»?
Раздел «Полезная информация» - это справочная служба для пользователей. Здесь представлены справочные телефоны экстренных служб и горячих линий, справочная информация о единицах измерения, часовых поясах. Кроме того, для справки даны ссылки на сайты органов власти, политических партий и выставлены наиболее важные документы – законы, кодексы, постановления. Справочную информацию в разделе «поиск» ищите в рубрике «документы».

В России принято несколько кодексов. Можно ли найти их на вашем портале?
Кодексы РФ представлены в разделе «Полезная информация». Тексты кодексов выставлены в полном объеме. Из новых документов – жилищный кодекс РФ. Кроме кодексов РФ есть кодексы, принятые на территории Москвы. Эти кодексы можно найти в разделе «Документы» мини – сайта «Столичные власти».

С какой целью создан раздел Обзор СМИ?
В разделе Обзор СМИ вы сможете познакомиться с наиболее интересными публикациями федеральных, региональных и городских газет. Обзор СМИ - это оперативное обновление материалов, которые для удобства пользователей распределены по рубрикам и темам. Так в Обзоре СМИ даны публикации о Правительстве Москвы, Мосгордуме, соцопросы. В Обзоре СМИ так же есть ссылки на интернет – версии газет и сайты информационных агентств.

Ищу окружные и районные газеты, муниципальные и молодежные издания которые есть в Москве. Есть ли на вашем портале какая - либо информация?
На нашем портале есть самая полная информация об окружных, районных, муниципальных и молодежных газетах Москвы. Она размещена в одноименном разделе. Об окружных, районных, муниципальных и молодежных изданиях представлена следующая информация: распределение газет по округам районам, электронные и интернет версии газет, формат, тираж и периодичность выхода окружных, районных муниципальных и молодежных газет.

Скажите, где можно найти информацию о льготах для разных категорий москвичей?
На нашем портале о льготах есть информация в темах: «Социальная политика», «Социальная карта Москвича». Дополнительно: льготы по оплате жилья в теме «Реформа ЖКХ», льготы для семей в теме «Семья» и т.п.

Скажите, в каком разделе можно получить информацию по выборам, с частности по предстоящим выборам в МГД 2009 года?
На нашем портале создано несколько мини – сайтов по выборам разных лет. Специально к выборам в МГД, которые пройдут осенью 2009 года, был создан новый мини – сайт «Все на выборы в Мосгордуму». Посетители этого мини - сайта могу следить за подготовкой к выборам, за этапами их проведения, узнать о кандидатах и партиях, которое примут участие в выборах, на завершающем этапе - ознакомиться с результатами голосования. Кроме того, на сайте представлено много полезной информации – новости, документы, обзор СМИ.

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